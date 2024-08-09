МО: ВС РФ ударили неуправляемыми авиаракетами по ВСУ в Курской области

Экипажи штурмовиков Су-25 совершили атаку в приграничном районе Курской области, применив неуправляемые авиаракеты по личному составу и военной технике армии киевского режима, об этом проинформировало Министерство обороны РФ.
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