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Ник Калатес дебютирует за «Монако» в Евролиге в сегодняшнем матче с «Альбой»

Греческий разыгрывающий выйдет на площадку в сегодняшнем матче с «Альбой». 35-летний баскетболист перешел в «Монако» летом прошлого года.

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