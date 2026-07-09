В Крыму расширили поддержку бизнеса в условиях ЧС: какие льготы доступны предпринимателям в 2026 году

В Республике Крым в 2026 году действует комплекс региональных мер поддержки предпринимательского сообщества — они введены в связи с чрезвычайной ситуацией и закреплены распоряжением Главы Республики Крым Сергея Аксенова.
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