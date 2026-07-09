Примечания
ГЛАВНАЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Примечания

136 757 подписчиков

В Крыму расширили поддержку бизнеса в условиях ЧС: какие льготы доступны предпринимателям в 2026 году

В Крыму расширили поддержку бизнеса в условиях ЧС: какие льготы доступны предпринимателям в 2026 году

В Республике Крым в 2026 году действует комплекс региональных мер поддержки предпринимательского сообщества — они введены в связи с чрезвычайной ситуацией и закреплены распоряжением Главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии