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РЕН ТВ

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Кадры пожара в торговом центре в Башкирии

Кадры пожара в торговом центре в Башкирии

ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина РЕН ТВ публикует кадры с места пожара в торговом центре. Возгорание произошло 22 сентября в ТЦ города Стерлитамак.

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