Автомобиль был почти готов, планировали собрать первые 50 экземпляров, но в итоге новый BMW Z4 Coupe отменили

BMW не планирует выпускать в серийное производство концепт Z4 Coupe. После его дебюта на прошлогоднем Concorso d'Eleganza Villa d'Este поползли слухи, что BMW планирует выпустить автомобиль в ограниченном количестве.
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