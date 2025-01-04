Тарифы на ЖКХ вырастут в России в среднем на 12% с 1 июля 2025 года

Среди причин – инфляция, обновление коммунальной инфраструктуры, выплата зарплат и так далее С 1 июля 2025 года в России проиндексируют тарифы ЖКХ, касающиеся оплаты газа, электричества, воды и отопления.
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