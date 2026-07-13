ИИ поможет выявлять нарушения при проведении земляных работ

Центр искусственного интеллекта (ИИ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы разработал сервис, который за несколько минут автоматически определяет законность проведения земляных работ.
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