Минэкономики РФ предложило создать круглогодичный курорт на Чёрном море

Министерство экономического развития России предложило внести изменения в программу льготного кредитования, расширив список проектов, способствующих технологическому суверенитету и структурной адаптации страны.
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