Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 542 подписчика

Соловьёв спрогнозировал срок полного контроля России над Донбассом

Соловьёв спрогнозировал срок полного контроля России над Донбассом

Русские войска продвигаются вперёд и закрепляются, неся при этом минимальные потери.Донбасс перейдёт под полный контроль России до конца 2026 года, уверенность в этом выразил телеведущий Владимир Соловьёв в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии