Русские войска продвигаются вперёд и закрепляются, неся при этом минимальные потери.Донбасс перейдёт под полный контроль России до конца 2026 года, уверенность в этом выразил телеведущий Владимир Соловьёв в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.