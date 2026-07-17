Русские войска продвигаются вперёд и закрепляются, неся при этом минимальные потери.Донбасс перейдёт под полный контроль России до конца 2026 года, уверенность в этом выразил телеведущий Владимир Соловьёв в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
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