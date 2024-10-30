Илья Авербух описал новую роль Туктамышевой в мюзикле «Кармен»

Ледовый мюзикл Ильи Авербуха «Кармен», в котором примут участие звезды фигурного катания, включая Евгению Медведеву, Алексея Ягудина и Елизавету Туктамышеву, пройдет с 1 по 4 ноября на ЦСКА Арене в Москве.