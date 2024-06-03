Республика Корея рассмотрит приостановление военного соглашения с КНДР

Власти Южной Кореи рассматривают возможность приостановки действия соглашения о снижении напряженности в военной сфере с КНДР, заключенного в 2018 году, до восстановления взаимного доверия сторон, сообщает агентство Yonhap.
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