Победители областного конкурса по спортивным туристским походам.

5 декабря 2023 года подведены итоги областного конкурса по спортивным туристским походам, конкурс был посвящен Году мира и созидания, проводился с целью активизации туристско-краеведческой работы в системе образования, пропаганды спортивного туризма и выявления лучших туристских групп.
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