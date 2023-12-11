Победители областного конкурса по спортивным туристским походам.

5 декабря 2023 года подведены итоги областного конкурса по спортивным туристским походам, конкурс был посвящен Году мира и созидания, проводился с целью активизации туристско-краеведческой работы в системе образования, пропаганды спортивного туризма и выявления лучших туристских групп.