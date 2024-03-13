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В России захотели изменить контроль за освобожденными после СВО заключенными

В России захотели изменить контроль за освобожденными после СВО заключенными

Останина предложит изменить контроль за освобожденными после СВО заключенными Сейчас отсутствуют совершенные механизмы контроля за освобожденными после участия в специальной военной операции (СВО) заключенными, считает депутат Госдумы Нина Останина.

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