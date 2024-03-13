В России захотели изменить контроль за освобожденными после СВО заключенными

Останина предложит изменить контроль за освобожденными после СВО заключенными Сейчас отсутствуют совершенные механизмы контроля за освобожденными после участия в специальной военной операции (СВО) заключенными, считает депутат Госдумы Нина Останина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии