Расчеты орудий М-46 группировки войск «Север» выполняют огневые задачи в приграничном районе Курской области

Операторы разведывательного БпЛА вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, после чего расчеты орудий нанесли артиллерийский удар по боевикам.
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