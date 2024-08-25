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Закон, порядок, государство

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Расчеты орудий М-46 группировки войск «Север» выполняют огневые задачи в приграничном районе Курской области

Расчеты орудий М-46 группировки войск «Север» выполняют огневые задачи в приграничном районе Курской области

Операторы разведывательного БпЛА вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, после чего расчеты орудий нанесли артиллерийский удар по боевикам.

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