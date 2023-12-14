Возмутительный комментарий директора омской школы №87 и её нежелание размещать памятную доску о погибшем солдате не остались без внимания властей.
МЭР ОМСКА ОТРЕАГИРОВАЛ НА ОТКАЗ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ РАЗМЕСТИТЬ ДОСКУ ГЕРОЯ СВО
Комментарии
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МД
Михаил Дементьев
А где следственный комитет? Или своим можно все!
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7 час.
степан дунов
По России таких и подобных случаев полно.это наследие дерьмократических времен девяностых и нулевых годов.Долго еще придется это изживать, НО НАДО !!!!
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7 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
выявлять таких директоров и увольнять без права заниматься руководящей и педагогической работой
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6 час.
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