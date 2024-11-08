La Repubblica: Украина станет первой жертвой Трампа

Британский историк и обозреватель Тимоти Гартон-Эш написал в статье для итальянского издания La Repubblica, что Украина падёт жертвой нового президентского срока Дональда Трампа, который подтолкнет Европу к решению вопроса о самозащите.
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