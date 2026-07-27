Медведев пригрозил Лондону ядерным цунами. Британцы только обрадовались

Высокопоставленный чиновник из Кремля открыто заявил, что путинский режим намерен и в будущем разжигать в Великобритании "экономические кризисы", социальные катаклизмы и забастовки мусорщиков, чтобы сделать жизнь британцев "максимально невыносимой".