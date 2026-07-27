Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Медведев пригрозил Лондону ядерным цунами. Британцы только обрадовались

Медведев пригрозил Лондону ядерным цунами. Британцы только обрадовались

Высокопоставленный чиновник из Кремля открыто заявил, что путинский режим намерен и в будущем разжигать в Великобритании "экономические кризисы", социальные катаклизмы и забастовки мусорщиков, чтобы сделать жизнь британцев "максимально невыносимой".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Betahon
Беспокоит дружок Дворкович, давно обивающий пороги британских спецслужб...Как бы измены не было...
Ответить
1 м.