Психолог Суркова: справляться с раздражением на ребенка поможет техника свободного письма

Ребенок принес из школы двойку? Отказывается делать домашнюю работу сам? Это и многое другое становится поводом для ежедневных семейных конфликтов, которые заканчиваются обидами, неврозами и потерей доверительных отношений между родителями и детьми.
Ребенок принес из школы двойку? Отказывается делать домашнюю работу сам? Это и многое другое становится поводом для ежедневных семейных конфликтов, которые заканчиваются обидами, неврозами и потерей доверительных отношений между родителями и детьми.
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