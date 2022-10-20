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Психолог Суркова: справляться с раздражением на ребенка поможет техника свободного письма

Психолог Суркова: справляться с раздражением на ребенка поможет техника свободного письма

Ребенок принес из школы двойку? Отказывается делать домашнюю работу сам? Это и многое другое становится поводом для ежедневных семейных конфликтов, которые заканчиваются обидами, неврозами и потерей доверительных отношений между родителями и детьми.

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