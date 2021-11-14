«Географический диктант» написали свыше 32-х тысяч военнослужащих Восточного военного округа

«Географический диктант» написали свыше 32-х тысяч военнослужащих Восточного военного округа

Написание Диктанта на всех площадках организовывалось с учетом мер по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх