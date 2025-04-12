Историк указал на необходимость переосмысления русской идентичности

В условиях современного глобального конфликта между Россией и Западом, а также с учетом украинских событий последних лет перед гражданским обществом России остро стоит вопрос переосмысления русской идентичности.
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