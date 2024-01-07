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Иваново

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«Гаражная амнистия» с успехом реализуется в областном центре

«Гаражная амнистия» с успехом реализуется в областном центре

«Гаражная амнистия» с успехом реализуется в областном центре 1 сентября 2021 года вступил в силу Закон «о гаражной амнистии», предусматривающий упрощенный механизм оформления прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними.

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