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Медведев: Великобритания «уйдет под воду», поможем «гиперзвуковыми ракетами»

Медведев: Великобритания «уйдет под воду», поможем «гиперзвуковыми ракетами»

Зампред Совбеза России отреагировал на заявление британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми о 100-летней поддержке Украины.

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