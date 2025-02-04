Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Позднякова
    Подчистить российские территории от азеров!сколько их семей на содержании у России!!Неблагодарные твари!!А бизнес у с...Азербайджанский Т...
  • Валентин Щербаков
    А крышует этих сволочей, надо полагать, московская полиция....Диаспоры взяли по...
  • Светлана Позднякова
    Вычистить всю страну от мигрантов!!Сколько ещё можно терпеть русским их беспредел?Чего ждут власть имущие???Неужели н...ОМОН встряхнул об...

«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка»

«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка»

Если Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем, то Киеву потребуется ядерное оружие, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя
вырождение  украинского общества прошло успешно. Эксперимент прошел удачно!!ЮСАИД можно закрывать!!!!!!
Ответить
12 час.
Владимир Негода
пусть этот жид едет в свой израиль ,  вот там пусть и предъявляет свои требования , а то совсем оборзел  , при этом торгуя славянскими землями , тварь пархатая  и безмозглая !
Ответить
12 час.
Инна Яковлева
Тогда запад сделает его мучеником
Ответить
10 час.
наверх