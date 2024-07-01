Что изменится в жизни тамбовчан с 1 июля

С 1 июля в силу вступят ряд нововведений, которые так или иначе повлияют на жизнь тамбовчан. Они касаются нового порядка получения пенсии, повышения тарифов на ЖКХ, введения единого реестра многодетных семей, возмещения похищенных мошенниками денег, семейной ипотеки, увеличением стоимости крепкого алкоголя и загранспорта нового образца.