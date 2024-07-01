Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Кто выдвигал: воры-мокрушники или пенсионерки-бабули? Неувядаемой славы (?) город.Назначен новый за...
  • Evgenija Palette
    А чем славятся жиды?Водителям старше ...
  • Evgenija Palette
    Никого и  ничего не оправдываю, но, например, в Израиле увольняют с работы, если исполнилось 70 лет.  И больше там на...Водителям старше ...

Что изменится в жизни тамбовчан с 1 июля

Что изменится в жизни тамбовчан с 1 июля

С 1 июля в силу вступят ряд нововведений, которые так или иначе повлияют на жизнь тамбовчан. Они касаются нового порядка получения пенсии, повышения тарифов на ЖКХ, введения единого реестра многодетных семей, возмещения похищенных мошенниками денег, семейной ипотеки, увеличением стоимости крепкого алкоголя и загранспорта нового образца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх