Никита Воробьев: Осознание того, что тебя заметили - очень важно для здорового самолюбия

Премия имени Арсеньева играет положительную роль в вопросах принятия себя, как творца. Начинающие авторы могут получить свое первое признание от читателя, убедившись в своих творческих и писательских способностях благодаря таким мероприятиям.
Премия имени Арсеньева играет положительную роль в вопросах принятия себя, как творца. Начинающие авторы могут получить свое первое признание от читателя, убедившись в своих творческих и писательских способностях благодаря таким мероприятиям.
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