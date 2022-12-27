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Никита Воробьев: Осознание того, что тебя заметили - очень важно для здорового самолюбия

Никита Воробьев: Осознание того, что тебя заметили - очень важно для здорового самолюбия

Премия имени Арсеньева играет положительную роль в вопросах принятия себя, как творца. Начинающие авторы могут получить свое первое признание от читателя, убедившись в своих творческих и писательских способностях благодаря таким мероприятиям.

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