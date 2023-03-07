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Макдэвид набрал 124-е очко в сезоне, побив личный рекорд. Он сделал дубль в матче с «Баффало»

Макдэвид набрал 124-е очко в сезоне, побив личный рекорд. Он сделал дубль в матче с «Баффало»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил две шайбы, в том победную, в матче с «Баффало» (3:2) и был признан первой звездой.

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