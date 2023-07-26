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Население Японии сократилось, а количество иностранных жителей увеличилось до рекордного уровня

Население Японии сократилось, а количество иностранных жителей увеличилось до рекордного уровня

Население японских граждан сократилось самыми быстрыми темпами за всю историю, в то время как число иностранцев выросло до рекордного уровня и составило почти 3 миллиона человек, свидетельствуют правительственные данные, опубликованные в среду.

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