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Идут ожесточённые бои на границе. Русские бойцы удерживают позиции, вытесняя противника: свежая сводка с фронта

Идут ожесточённые бои на границе. Русские бойцы удерживают позиции, вытесняя противника: свежая сводка с фронта

Русские войска продолжают вытеснять ВСУ с территории Белгородской и Курской областей, также отмечаются жёсткие бои в приграничных районах.

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