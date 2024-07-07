В Пскове состоялся показ первого фильма из цикла о героях специальной военной операции

Закрытый кинопоказ первого фильма из документального цикла о героях специальной военной операции (СВО) состоялся в рамках юбилейного V Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове, сообщает ТАСС.
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