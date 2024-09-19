В Калининграде стартовал международный форум, посвященный нейронаукам

Четвертый международный форум BF-NAICS 2024, посвященный нейронаукам, искусственному интеллекту и сложным системам собрал около 170 ведущих исследователей и молодых ученых из России, Испании, Италии, Сербии и Сингапура, сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта 19 сентября на официальном интернет-портале.