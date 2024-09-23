Боевики ВСУ сдались в плен после сброса листовок на их позиции под Угледаром

На угледарском направлении сразу несколько украинских военных сдались в плен российским морпехам. Операторы дронов вычислили позиции ВСУ, но, прежде чем навести туда артиллерию, сбросили специальные снаряды с листовками.
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