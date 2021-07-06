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Как и почему Россия у Америки Украину не купила

Как и почему Россия у Америки Украину не купила

Каков один из главных страхов профессиональных политических проституток с Украины? Элита незалэжной нации, превратившая подаренную ей Москвой часть России в главную куртизанку планеты, очень боится, что ею попользуются, а потом обманут, не заплатив.

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сергей мельников
Да ну их НАХ!!Хай уСраина идет лесом!!А то-опять выкормим себе на горе!!Прочней границу с усраиной!!

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