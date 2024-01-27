Учащиеся миллеровского лицея №7 принимают участие в акции «Покормим птиц»

С наступлением морозов и выпадением снега для наших пернатых друзей наступают голодные времена. Чтобы помочь зимующим птицам пережить это трудное для них время ученики лицея, члены волонтерских экологических отрядов организуют зимнюю столовую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии