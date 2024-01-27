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Учащиеся миллеровского лицея №7 принимают участие в акции «Покормим птиц»

С наступлением морозов и выпадением снега для наших пернатых друзей наступают голодные времена. Чтобы помочь зимующим птицам пережить это трудное для них время ученики лицея, члены волонтерских экологических отрядов организуют зимнюю столовую.

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