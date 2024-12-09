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Проиндексированная пенсия: что ждать россиянам в декабре?

Проиндексированная пенсия: что ждать россиянам в декабре?

Проиндексированная пенсия: что ждать россиянам в декабре? Ольга ВайленкоВ декабре 2024 года российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию раньше запланированного срока.

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Комментарии
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Лариса Голубицкая
Такое &#39;&#39;внимание,забота,социальная поддержка&#39;&#39;государства задолбала уже! Ещё не было индексации,а цены в магазинах взлетели уже и так всегда! Индексация на 7,3%,а ЖКХ у нас поднимут на 15,5%-уже оповестили!!! Прямо не знаешь кому кланяться!!!
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