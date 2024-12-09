Проиндексированная пенсия: что ждать россиянам в декабре?

Лариса Голубицкая

Такое ''внимание,забота,социальная поддержка''государства задолбала уже! Ещё не было индексации,а цены в магазинах взлетели уже и так всегда! Индексация на 7,3%,а ЖКХ у нас поднимут на 15,5%-уже оповестили!!! Прямо не знаешь кому кланяться!!!