Проиндексированная пенсия: что ждать россиянам в декабре? Ольга ВайленкоВ декабре 2024 года российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию раньше запланированного срока.
Проиндексированная пенсия: что ждать россиянам в декабре?
Комментарии
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Лариса Голубицкая
Такое ''внимание,забота,социальная поддержка''государства задолбала уже! Ещё не было индексации,а цены в магазинах взлетели уже и так всегда! Индексация на 7,3%,а ЖКХ у нас поднимут на 15,5%-уже оповестили!!! Прямо не знаешь кому кланяться!!!
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