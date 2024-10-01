Володин считает необходимым ужесточить наказание за опасное вождение

Госдума 1 октября планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за опасное вождение, при этом ко второму чтению документа может быть подготовлена поправка, повышающая ответственность за повторное правонарушение в этой сфере.
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