Врач развеяла миф о пользе подорожника при ссадинах

Летние виды спорта и отдых на даче или в лесу повышают риск получить ссадины. Поможет ли подорожник при мелких ранках, насколько это безопасно и какие есть риски, 25 июля «Известиям» рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева.