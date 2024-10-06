Полковник бундесвера Тилле: Россия предстоящей зимой займет всю территорию ДНР

Потеря Угледара после двухлетней обороны стала серьезным ударом для украинских военных. Освобождение города открыло для российской армии возможность серьезного продвижения в глубину тыла и взятие под контроль всей территории Донецкой Народной Республики предстоящей зимой.
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