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Царьград

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Взрывы в Киеве: И только Гордон* не может уснуть от смеха

Взрывы в Киеве: И только Гордон* не может уснуть от смеха

В Киеве снова сильные взрывы после ударов русской армии. Они продолжаются уже неделя. И только Дмитрий Гордон* сегодня, вероятно, не может уснуть от смеха.

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