Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин ждёт катастрофу: Кедми раскрыл план президента

Путин ждёт катастрофу: Кедми раскрыл план президента

С самого начала полномасштабной санкционной кампании коллективного Запада против России многие обыватели начали задаваться вопросом, почему высшее политическое руководство нашей страны не форсирует победу над США, Европой и множеством их вассалов и сателлитов.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
И мы ждём вместе с нашим президентом
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9 час.
Сергей Федотов
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9 час.
ХА
Харченко Александр
Ещё бы перекрыть газ и нефть, и было бы очень последовательно, но...
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5 час.

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