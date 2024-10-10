С самого начала полномасштабной санкционной кампании коллективного Запада против России многие обыватели начали задаваться вопросом, почему высшее политическое руководство нашей страны не форсирует победу над США, Европой и множеством их вассалов и сателлитов.
Путин ждёт катастрофу: Кедми раскрыл план президента
Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
И мы ждём вместе с нашим президентом
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9 час.
Сергей Федотов
"Шансы всё увеличиваются, а денег ни копейки."(с) Остап Сулейман Берта-Мария Бендер бей.
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9 час.
ХА
Харченко Александр
Ещё бы перекрыть газ и нефть, и было бы очень последовательно, но...
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5 час.
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