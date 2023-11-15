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Военное обозрение

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Украинские источники публикуют сравнение поставок вооружений Западом в ВСУ и Россией в свои войска

Украинские источники публикуют сравнение поставок вооружений Западом в ВСУ и Россией в свои войска

Власти Украины и обслуживающие их пропагандисты все чаще говорят о том, что Запад поставил слишком мало оружия и военной техники, и это не позволило провести успешное контрнаступление ВСУ.

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