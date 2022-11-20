Константинова назвала недопустимой халатностью инцидент с участием Трусовой в Самаре

Бронзовый призер Универсиады Станислава Константинова отреагировала на инцидент, произошедший после выступления серебряной медалистки Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Самаре, когда на лед выбежал болельщик.
Бронзовый призер Универсиады Станислава Константинова отреагировала на инцидент, произошедший после выступления серебряной медалистки Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Самаре, когда на лед выбежал болельщик.
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