Бывший банкрот против участника СВО: Зачем депутат Семигин потребовал от военблогера "Топаза" 6 млн рублей

Скандальная история с иском депутата Госдумы и предводителя движения "Патриоты России" Геннадия Семигина к военному блогеру ("Говорит ТопаZ") и участнику спецоперации Евгению Рассказову, от которого парламентарий потребовал 6,3 млн рублей за оскорбление чести и достоинства, продолжается.