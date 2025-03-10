Трамп опроверг мнение о "неуважении" Путина

Global Look Press / Chris Kleponis / Keystone Press Agency Глава Белого дома США Дональд Трамп не считает, что авиаударами по украинским боевикам президент России Владимир Путин демонстрирует свое неуважение к нему.
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