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ИА Регнум

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Фестиваль «Русское лето» #ZаРоссию объединил более 374 тыс. человек

С 1 августа по 13 сентября в шести федеральных округах страны проходил Фестиваль «Русское лето» #ZаРоссию, который охватил 12 городов и объединил более 374 тыс.

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