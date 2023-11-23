Владимир Солодов: "Мы стараемся быстро реагировать на запросы наших военнослужащих"

В ходе программы "Откровенный разговор", которая накануне прошла в прямом эфире государственной теле-радио-компании "Камчатка", губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о том, что правительство региона старается быстро реагировать на запросы военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство.