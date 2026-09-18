Представлен гаджет iFlytek для записи и расшифровки разговоров: 30 часов работы и перевод на 10 языков

Компактный гаджет с OLED-экраном умеет расшифровывать двухчасовую запись за две минуты и составлять протоколы совещаний Компания iFlytek представила AI Recording Card — тонкий гаджет для записи разговоров и совещаний с глубокой интеграцией ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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