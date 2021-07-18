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В голову лезли ужасные мысли! Знаменитые российские мужчины, которым тяжело далось расставание с любимыми женщинами

В голову лезли ужасные мысли! Знаменитые российские мужчины, которым тяжело далось расставание с любимыми женщинами

Мужчины страдают за любовь не меньше женщин. Кто эти знаменитости, которые тяжело пережили предательство вторых половинок? Игорь Ливанов Это первый муж Ирины Безруковой, которая влюбилась в молодого актёра и ушла вместе с общим сыном Андреем.

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