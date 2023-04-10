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Новая разработка ЧЗСА

Новая разработка ЧЗСА

﻿﻿Прошлой осенью я рассказывал о своей поездке на Чебоксарский завод силовых агрегатов: о том, что за последнее время предприятие освоило сразу несколько новых видов техники под маркой «Сайлант» — вилочные погрузчики, шасси самоходного трактора и универсальное многофункциональное автомобиля повышенной проходимости, а также что в 2023 -2024 годах будут созданы новые производственные мощности, что позволит увеличить производство автомобилей в 10 раз (об этом можно прочитать ЗДЕСЬ).

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