Новая разработка ЧЗСА

﻿﻿Прошлой осенью я рассказывал о своей поездке на Чебоксарский завод силовых агрегатов: о том, что за последнее время предприятие освоило сразу несколько новых видов техники под маркой «Сайлант» — вилочные погрузчики, шасси самоходного трактора и универсальное многофункциональное автомобиля повышенной проходимости, а также что в 2023 -2024 годах будут созданы новые производственные мощности, что позволит увеличить производство автомобилей в 10 раз (об этом можно прочитать ЗДЕСЬ).