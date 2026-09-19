Дурацкие санкции, или Ну что, трамписты, помог вам Трамп?

Так называемые «адские санкции» Трампа для России по большому счёту ничего не меняют. Они, по сути, направлены против Индии и Китая в попытке заставить их отказаться от торговли с нами.
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