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Несекретные материалы

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Дурацкие санкции, или Ну что, трамписты, помог вам Трамп?

Так называемые «адские санкции» Трампа для России по большому счёту ничего не меняют. Они, по сути, направлены против Индии и Китая в попытке заставить их отказаться от торговли с нами.

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