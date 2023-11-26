В Смоленске чиновники будут ездить на китайских и отечественных автомобилях

Появились тендеры на покупку авто Хозяйственное управление правительства Смоленской области и региональное государственное автотранспортное учреждение объявило тендеры закупку новых легковых авто, общая стоимость которых составляет порядка 45 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии